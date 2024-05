Ligue 1: Nice se défait du Havre et s'assure une saison prochaine en Europe

Désormais, l'entraîneur italien et les siens ont deux rencontres, mercredi contre le Paris Saint-Germain en match en retard de la 32e journée et à Lille le 19 mai en clôture du championnat, pour assure leur 5e place et tenter d'accrocher mieux.

Le Havre, pour sa part, reste collé à la 15e place avec 32 points. Les hommes de Luka Elsner devront attendre le résultat de Metz, actuel 16e et barragiste, dimanche à Strasbourg. Et surtout, lors de la 34e journée, contre Marseille, ils devront montrer beaucoup plus qu'ils ont montré à Nice ce vendredi.

Car si les Niçois avaient été un peu plus efficaces, ils auraient assuré leur victoire dès la première période, tant ils ont été supérieurs.