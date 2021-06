Ligue 1: Olivier Dall'Oglio nouvel entraîneur de Montpellier

L'ancien entraîneur de Brest Olivier Dall’Oglio s’est engagé à Montpellier pour succéder à Michel Der Zakarian, dont le contrat n'a pas été renouvelé après quatre saisons réussies, a annoncé mardi le club héraultais.

Dall’Oglio, âgé de 57 ans, a été libéré de sa dernière année de contrat à Brest, qu’il a réussi à maintenir en Ligue 1 lors des deux dernières saisons.

"Je remercie le président qui a bien voulu me faire confiance. C’est une grande fierté de venir à Montpellier et que l’on me propose ce projet-là. Il y a beaucoup de responsabilités", a déclaré le nouveau technicien sur le site du club héraultais.

Après plus de six saisons à Dijon (2012-2019) et deux à Brest (2019-2021), Dall'Oglio passe un cap avec une équipe plus ambitieuse, classée dans la première moitié de classement lors des quatre dernières saisons et sacrée championne de France il y a neuf ans, à la surprise générale.

Dall’Oglio, qui a débuté sa carrière d’entraîneur à Alès et Nîmes, s’est révélé à l’occasion de son long passage à Dijon, qu’il a ramené en Ligue 1 en 2017 et maintenu à deux reprises sans renier ses principes de jeu offensifs. Il retrouve sa région d'origine et va travailler avec des gens qu'il connaît, comme le conseiller du président Michel Mézy.

Montpellier suivait de près également Laurent Batlles (Troyes) et Sabri Lamouchi (Al-Duhail, Qatar) pour assurer la succession de Der Zakarian, qui lui a permis de se stabiliser dans la première moitié de classement.

- bientôt Belhanda -

"On rentre dans un nouveau cycle. J’espère que les prochaines saisons seront aussi palpitantes et passionnantes qu’ont pu l’être les quatre dernières saisons avec Michel (Der Zakarian). L'objectif, c'est de pérenniser le club dans les 10 premières places du championnat", a de son côté déclaré le président Laurent Nicollin.

Montpellier va pouvoir désormais accélérer en matière de recrutement et étudier le renouvellement de sa défense, fragilisée lors de la dernière saison (62 buts encaissés).

Le club s’est déjà mis d’accord avec le défenseur brésilien de Flamengo Matheus Thuler pour un prêt avec option d’achat. Ce défenseur, âgé de 23 ans et international des moins de 20 ans, a peu joué la dernière saison sous l’effet d’une forte concurrence.

Par ailleurs, Montpellier s’intéresse de près à Younès Belhanda (31 ans), son ancien meneur de jeu. L’international marocain (50 sélections), qui a rompu son contrat à Galatasaray en mars, est sur le point d’effectuer son retour dans son club formateur, avec lequel il a été champion en 2012.

Belhanda et Laurent Nicollin se sont rencontrés à deux reprises depuis son départ de Turquie. A moins qu’il ne réponde à une offre intéressante en provenance du Qatar, il devrait renforcer un milieu de terrain pourtant fourni en joueurs de son profil.