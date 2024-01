Ligue 1: Paris accroché par Brest en fin de match

Comme au match aller à Brest (victoire difficile des Parisiens 3-2), les Bretons sont repartis au combat après la pause, marquant rapidement sur un but contre son camp de Danilo Pereira. Le Portugais a dévié dans les cages une frappe à bout portant de Mahdi Camara, après un raid dans la surface de Romain Del Castillo (55).

Juste avant la pause, Asensio faisait à nouveau parler de lui: son tir repoussé à bout portant offrait à Randal Kolo Muani l'opportunité d'un duel gagné avec malice et "grinta" contre Bradley Locko (2-0, 45e).

Eric Roy a effectué un coaching gagnant puisque le but suivant est venu de deux entrants. Martin Satriano a adressé un centre simple et précis pour Mathias Pereira Lage qui a effectué une Madjer (talonnade) en coupant au premier poteau (80).

- Petit Poucet -

Les Parisiens ont tenté de forcer la décision mais ont buté contre des Brestois bien regroupés et attentifs. Et ce sont ces derniers qui ont eu la dernière occasion en obtenant un coup franc - infructueux - et au passage l'exclusion de Barcola, qui a quitté la pelouse la tête basse pendant que les supporters parisiens scandaient son nom.