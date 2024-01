Ligue 1: Paris à Bollaert, Marseille sur sa lancée

Un nouveau déplacement périlleux dans le froid se présente aux Parisiens dimanche. Les Lensois, deuxièmes la saison dernière, ont retrouvé leur cohésion et leur efficacité après un début de saison catastrophique. Ils pointent désormais à la 7e place (26 points). Dans leur antre, ils viennent de poser de grosses difficultés en 32e de finale de Coupe de France à l'AS Monaco, qui s'est qualifiée aux tirs au but après avoir été dominée pour la majeure partie de la rencontre.

En mal de buts et de sensations à l'automne, dans le sillage des crises à répétition de son club, Pierre-Emerick Aubameyang a incarné en fin d'année 2023 la forme retrouvée de l'Olympique de Marseille (6e avec 27 points): un but contre le Stade rennais (2-0), un autre et deux passes décisives contre Lyon (3-0), deux buts et une passe décisive à Lorient (4-2), une passe décisive contre Clermont (2-1)... Seul Montpellier en dernier match avant la trêve lui a résisté (1-1).

Vendredi en ouverture de la 18e journée, il devrait être la coqueluche d'un Vélodrome qui n'attend rien moins qu'une victoire convaincante contre Strasbourg, qui a tenté de sortir du ventre mou du classement (9e avec 23 points) avec trois victoires consécutives.

. Le chiffre: 61