Ligue 1: Payet prolonge à Marseille et baisse nettement son salaire

Dimitri Payet au coup franc lors du match entre l'OM et le FC Nantes au stade Vélodrome, le 22 février 2020GERARD JULIEN

Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a prolongé son contrat jusqu'en 2024 en baissant nettement son salaire et en préparant une reconversion au club, a-t-il annoncé samedi.

"J'aime le club et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'aider à grandir", a expliqué Payet lors d'une conférence de presse aux côtés de son président Jacques-Henri Eyraud et de son entraîneur André Villas-Boas.

"JHE" a détaillé l'ampleur de la baisse, le joueur ayant expliqué vouloir "jouer carte sur table".

Payet va "diviser son salaire par deux pour 2020-2021 et de 30% pour 2021-2022", a précisé Eyraud.

Sur les deux années de plus de son contrat, de 2022 à 2024, Payet a ensuite accepté que "son salaire de base soit réduit de 30 à 40% et a renoncé à ses primes de qualification européenne", a ajouté le dirigeant.

Enfin "une grande partie de sa rémunération de ses deux dernières" années de contrat sera indexée au nombre de matches disputés par Payet, âgé de 33 ans.

Sur le plan financier, cela représente "des efforts considérables", selon Eyraud.

"Dimitri est venu m'annoncer qu'il souhaitait être Marseillais à vie", a raconté le président, précisant qu'il allait "prolonger deux années à l'OM jusqu'à 2024 et au-delà dans un projet de reconversion".

"Je suis extrêmement heureux, c'est pour moi un jour important", a dit Payet.

"Le club est venu me chercher il y a un certain nombre d'années quand j'en avais besoin, ils ont fait ce qu'il fallait pour me faire revenir. Ce que le club m'a donné, j'ai envie de lui rendre", a-t-il ajouté.

Passé une première fois à l'OM (2013-2015), "Dim" est revenu sur la Canebière au mercato d'hiver 2017, où il était la grosse recrue du projet McCourt: 30 M EUR d'euros pour le rapatrier de West Ham (Angleterre).

"L'idée a commencé à germer dans ma tête quand le club a parlé de la phase 2" du projet Eyraud/McCourt. Il faut que les joueurs fassent des efforts, qui mieux que moi pour montrer l'exemple?" a conclu Payet.