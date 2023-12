Ligue 1: porté par Lacazette, Lyon se révolte enfin

L'OL demeure certes dernier mais a livré de loin sa meilleure performance depuis le début du championnat, sous les yeux de l'actuel propriétaire, John Textor, et l'ancien, Jean-Michel Aulas, présents ensemble dans la tribune présidentielle pour la première fois depuis le 27 mai dernier.

Les Lyonnais reviennent à un point de Clermont, avant-dernier et 17e qui a accroché Lille (0-0) et à trois longueurs de leur adversaire du jour (15e), premier non rélégable.

Le TFC reste lui sur une série de huit rencontres sans victoire (4 nuls, 4 défaites) qui fragilise forcément son entraîneur, l'Espagnol Carlos Martinez Novell.

Après être passé à travers à Marseille (défaite 3-0) en match en retard de la 10e journée, mercredi, ce succès de Lyon, dans un match crucial pour son avenir dans l'élite, convertit en points les progrès entrevus à Lens (défaite 3-2), le 2 décembre pour la première sur le banc de Pierre Sage, pour l'instant entraîneur intérimaire.