Ligue 1: Rabiot, le très gros coup de l'OM

Accessoirement, Marseille adresse un petit pied de nez à son vieux rival, le Paris SG, où "Le Duc" a été formé et où il a gagné six titres de champion de France avant une fin d'aventure amère, conclue par six mois de mise à l'écart.

Avec 48 sélections en équipe de France, avec laquelle il a été vice-champion du monde en 2022, et 60 matches de Ligue des Champions, il viendrait apporter qualité et expérience au milieu de terrain marseillais, déjà solide avec le Danois Pierre-Emile Hojbjerg et le Centrafricain Geoffrey Kondogbia.

Son arrivée vient également confirmer que malgré un dernier exercice conclu à une piteuse 8e place et en dépit d'une saison sans Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2019-20, l'OM reste attractif.

Un premier signal en avait été donné cet été avec la signature de l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, très côté sur le marché des coachs et qui, comme Rabiot, était suivi par des clubs plus prestigieux que l'OM.

- "Normal de rêver" -

Avec l'arrivée de De Zerbi et un mercato solide et ambitieux également symbolisé par les arrivées de Mason Greenwood ou Elye Wahi, le président marseillais Pablo Longoria a lancé un nouveau projet sur trois ans, une perspective qui aurait paru fantaisiste en milieu de saison dernière quand l'OM était en pleine tempête et qu'une partie des supporters réclamait le départ du dirigeant espagnol.

Mais le vent tourne vite à Marseille, club historiquement instable, et avant même l'annonce surprise de la venue de Rabiot, certains supporters commençaient à rêver de titre au vu d'un début de saison réussi avec 10 points pris en quatre matches.

"C'est normal pour les tifosi de rêver", a d'ailleurs déclaré De Zerbi samedi après le succès de son équipe face à Nice (2-0). "Mais il y a la réalité. On a énormément changé cet été, on a encore de grandes marges de progression. Donc on doit se concentrer là-dessus. Mais les tifosi doivent rêver. Je ne sais pas où on arrivera mais moi, les joueurs, le président, le staff, on doit avoir des ambitions. Le temps dira où elles peuvent nous amener", avait ajouté l'Italien.

FRANCK FIFE

Désormais, ces ambitions sont logiquement nourries par la signature d'un renfort du calibre de Rabiot qui, de son côté, devrait rapidement retrouver les Bleus après avoir manqué au début du mois le dernier rassemblement de l'équipe de France.

"Adrien est dans une situation un peu embêtante. Il a été sollicité par plusieurs équipes mais n'a pas encore décidé. Sans avoir d'équipe et sans entraînement... J'espère qu'il va vite choisir une situation qui pourra le ramener avec nous", déclarait alors Didier Deschamps. Le choix est désormais fait.