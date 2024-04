Ligue 1: Rennes redémarre en trombe, Lens en petites foulées

Samedi, les Rennais devaient cependant se relancer après trois défaites consécutives en championnat. Ils l'ont fait sans sourciller et grimpent provisoirement au 7e rang avec 42 points, une place qui pourrait ouvrir les portes de la Ligue Conférence l'an prochain. Nantes, 14e avec 31 points, n'a pas de marge sur Le Havre (15e, 28 pts) et Metz (16e, 26 pts), qui jouent dimanche.

Avec 46 points, Lens se rapproche à un point de la 5e place de Nice, qui a néanmoins un match en retard. Quant à Clermont, le club auvergnat semble de plus en plus promis à la Ligue 2, distancé de quatre points malgré son match en plus par Metz (barragiste) et Lorient (premier relégable, 17e).