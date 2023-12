Ligue 1: taulier à Nice et ambitieux en Bleu, Todibo sur tous les fronts

Devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et être régulièrement convoqué en équipe de France impliquent un changement de statut, de notoriété et d'image. Jean-Clair Todibo, qui vit cette situation actuellement, est désormais un homme dont chaque attitude est scrutée.

Vendredi, à la veille de la rencontre au Havre, se déroulait au tribunal correctionnel de Nice le procès de son ancien entraîneur Christophe Galtier, jugé pour harcèlement et discrimination, essentiellement contre des joueurs musulmans. Forcément, le nom de Todibo y a été associé, lui le musulman pratiquant dont les relations avec l'ancien entraîneur du PSG se sont fortement dégradées à la fin de leur collaboration.

Mais Todibo n'était pas à l'audience, pas plus qu'aucun autre joueur concerné par l'affaire. D'ailleurs, si les Niçois ont "discuté de ce procès", "on est passé à autre chose", explique le milieu Morgan Sanson. "Si on commence à se polluer la tête avec tous ces problèmes, ça ne va pas aller", balaie-t-il.

Selon l'entraîneur niçois Francesco Farioli, Todibo a également adopté cette ligne. "Sur le terrain, je le vois très concentré, souligne-t-il. On a deux rencontres qui se succèdent (Le Havre et Lens, mercredi, NDLR), on n'a pas le temps de penser à autre chose. C'est un motif, pour lui, pour rester concentré. Ensuite, ce qui concerne l'extra-sportif relève de conversations privées."