Ligue 1: Umtiti à Lille, "j'ai choisi un club qui me voulait"

"J'ai choisi d'aller dans un club qui me voulait" a expliqué le champion du monde 2018 Samuel Umtiti, en officialisant samedi son choix de rejoindre le Losc, et non Lyon, le club qui l'a formé, pour son retour en Ligue 1.

Le défenseur central de 29 ans, qui s'était libéré de son contrat avec le FC Barcelone début juillet, a signé à Lille pour deux saisons.