Ligue 1: un Lens séduisant s'impose à Monaco, où la crise couve

L'attaquant de Lens, Simon Banza (c), félicité par ses coéquipiers, après son but lors du match de L1, le 16 décembre 2020 à MonacoValery HACHE

Une démonstration: Lens a atomisé Monaco (3-0) en 45 minutes au Stade Louis-II, lors de la 15e journée de Ligue 1, et repasse devant son adversaire du soir qui continue de s'effondrer au classement.

Le promu lensois, qui restait sur deux victoires à l'extérieur (Dijon 1-0 et Rennes 2-0), continue son Tour de France des succès. Avec 24 points en 14 matches (et un match en retard à jouer à Marseille), l'objectif maintien est déjà en vue.

Les hommes de Niko Kovac, eux, enchaînent un troisième revers consécutif, après Lille (2-1) et Marseille (2-1). Ils ne sont plus invaincus à domicile. Mais surtout, ils sont complètement lâchés par les équipes de tête et pointent à huit points d'un podium qui semble de plus en plus inaccessible.

A Dijon dimanche, Kovac devra stopper la spirale négative et composer une équipe capable de réagir. Sous peine de revivre les heures sombres des saisons précédentes et de revivre une crise.

La première période a été un enfer pour Monaco. Sous les yeux du Prince Albert, les Rouge et Blanc ont sombré, de la première à la dernière seconde. Supérieurs dans l'engagement, l'impact, les courses, les excellents Michelin, Fofana et Kakuta ont emmené une superbe équipe lensoise, tellement au-dessus de son adversaire.

Au bout de 36 secondes, Michelin avait déjà servi Sylla, buteur au terme d'une action collective de haut niveau sur laquelle les Monégasques ont joué le rôle de plots, comme à l'entraînement (1-0, 1re).

Puis Lens a poursuivi son oeuvre de destruction massive. Même si Volland a placé une tête sur Leca (13e), même si Maripan a placé une tête sur la transversale (14e), le Chilien aurait pu être exclu à la suite d'un tacle mal maîtrisé sur Ganago (20e).

M. Delajod en a décidé autrement. Comme il a décidé de se déjuger après avoir accordé un penalty à Gelson Martins au préalable (16e).

Le tournant a eu lieu lorsque Disasi, pris en vitesse pure par Ganago, a été exclu (23e). Incapable d'équilibrer son équipe, Kovac a alors sorti Diop pour faire entrer Badiashile.

Au final, Michelin a offert un deuxième but à Banza, plus prompt qu'un Mannone apathique (2-0, 33e). Puis, c'est un contre de Kakuta, relayé par Fofana, impressionnant tout le match, qui a parachevé une mi-temps de rêve pour les Sang et Or (3-0, 39e).

Tourné vers Dijon et afin d'arrêter l'hémorragie, Kovac a alors décidé de sortir son duo Ben Yedder-Volland et de passer à cinq derrière, avec le retour à la compétition de Sidibé. Ce qui n'a rien changé.