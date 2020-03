Ligue des Champions, Europa League, Euro 2020: une réunion CAPITALE prévue mardi par l'UEFA

En raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, toutes les grandes compétitions de football en Europe sont actuellement au point mort. Mardi pourrait apporter plus de clarté sur la façon dont les choses vont se passer dans les mois à venir. L'UEFA organise une vidéoconférence avec ses 55 états membres, l'Association européenne des clubs (ECA), qui représente les intérêts des clubs européens, et le syndicat internationale des joueurs FIFPro. Un éventuel report de l'Euro 2020 sera évoqué.

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur le possible report du championnat d'Europe des nations, qui doit normalement avoir lieu entre le 12 juin et le 12 juillet dans 12 pays européens différents. Plusieurs journaux sportifs européens ont suggéré de reporter le tournoi d'au moins quelques semaines ou d'un mois. Un report au mois de décembre, comme ce sera le cas pour la Coupe du monde au Qatar en 2022, ou même jusqu'à l'été 2021, ont également été suggérés ici et là.

Avec cette dernière option - le déplacement à l'été 2021 - le championnat d'Europe serait en concurrence directe avec la Ligue des Nations et, surtout, avec la FIFA, qui organise les qualifications du Mondial 2022 au Qatar et la nouvelle et prestigieuse Coupe du monde des clubs. Un report de quelques semaines ou d'un mois serait problématique en raison des Jeux Olympiques de Tokyo, dont le déroulement est fixé du 24 juillet au 9 août. Un tournoi à huis clos ou un Euro joué dans des pays qui ne sont pas ou peu touchés, sont les autres possibilités évoquées qui sont les moins probables. Une annulation de l'Euro semble impensable au vu de la perte financière qu'elle impliquerait pour l'UEFA. L'option la plus probable semble être de le reporter à la fin de l'automne et au début de l'hiver.

Le championnat d'Europe s'inscrirait dans la lignée de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Les compétitions pourraient se terminer plus tard ce printemps (en mai et juin) et prendre ensuite leurs vacances d'été. En raison du Mondial 2022, plusieurs grands clubs européens étudient cette option depuis un certain temps déjà et ne seraient pas (trop) opposés à l'idée. Un petit inconvénient est que l'UEFA devra modifier son planning des matchs de qualification de la Ligue des Nations et du Mondial 2022.

Cette solution apparaît comme la moins mauvaise des solutions alternatives. La Pro League belge préfère également reporter l'Euro, tout comme ses homologues en Allemagne, en Espagne et en Italie. Pierre François, CEO de la Pro League, a confirmé à la RTBF et à Sudpresse qu'il n'est pas possible actuellement de ne pas terminer les onze journées de compétition restantes (dernière journée de la saison régulière et dix journées des playoffs) de la Jupiler Pro League.

Bien qu'il n'ait pas pu l'exclure complètement non plus. En raison d'une lacune dans les règlements fédéraux, qui ne permettent pas de déclarer l'état actuel comme définitif, il compte sur la solidarité des clubs pour éviter une bataille juridique. Pierre François a également indiqué que si l'Euro était reporté, il opterait pour une organisation à l'été 2021. La solution serait évidemment plus facile pour les championnats nationaux que celle de jouer au début de l'hiver, où les compétitions seraient de nouveau brusquement interrompues.

La suite de la Ligue des champions et de l'Europa League seront également sur la table des discussions mardi lors de la vidéoconférence de l'UEFA. Les deux compétitions européennes sont actuellement "suspendues". En Ligue des champions, il reste encore quatre matchs retour des huitièmes de finale à disputer.

En Europa League, six des huit matchs aller des huitièmes de finale ont été disputés jeudi dernier. Selon le quotidien sportif espagnol AS, l'UEFA pourrait lancer l'idée d'organiser un Final Four dans un même lieu, similaire au tour final de la Ligue des Nations l'année dernière. Ainsi, on gagnerait du temps pour terminer les championnats nationaux. Les phases finales pourraient se dérouler à Istanbul (Ligue des champions) et à Gdansk (Ligue européenne), où les finales devaient déjà avoir lieu.

Toutefois, la décision sur la suite des deux compétitions dépendra également de l'éventuel report de l'Euro. Il est clair que l'UEFA a beaucoup de points à régler mais quelles que soient les décisions prises l'incertitude sur leur mise en pratique demeurera tant que la pandémie de coronavirus sévira en Europe.