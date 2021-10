Ligue des champions: le Club Bruges vise un exploit retentissant face à Kevin De Bruyne ce mardi

La semaine européenne verra le Club de Bruges recevoir Manchester City pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Mardi (18h45) au stade Jan Breydel, les Brugeois accueillent Kevin De Bruyne avec l'espoir de réaliser un troisième exploit après un partage en ouverture de son groupe A face au PSG (0-0) et une victoire ensuite à Leipzig (1-2).



City a lui été battu à Paris (2-0) mais s'est imposé nettement (6-3) contre Leipzig. Les trois autres clubs engagés dans les compétitions européennes seront eux en déplacement.

En Europa League, dans le groupe D, l'Antwerp sera mis au défi à Istanbul face à Fenerbahce jeudi (18h45). Les Anversois espèrent conquérir leur(s) premier(s) point(s) après des revers à l'Olympiacos en Grèce (2-1) et face à l'Eintracht Francfort (0-1). Les Turcs sont aussi à la recherche de leur première victoire après un partage à Francfort (1-1) et une défaite à l'Olympiacos (0-3). Un peu plus tard dans la soirée de jeudi (21h00), Genk reçoit un autre club anglais, West Ham. Les Limbourgeois comptent un succès dans leur groupe H, 0-1 au Rapid de Vienne, mais aussi une défaite, 0-3 contre le Dinamo Zagreb. Les Anglais l'ont emporté à deux reprises 0-2 à Zagreb et 2-0 contre le club autrichien.

Enfin en Conference League, la Gantoise, jeudi également (21h00), sera sur le terrain du Partizan de Belgrade, auteur lui aussi d'un 6 sur 6 pour entamer ce groupe B. Les Gantois ont battu les Estoniens de Flora 0-1 et les Chypriotes d'Anorthosis Famagusta (2-0). Les Serbes ont eu battu ces deux clubs sur le même score (2-0) à Chypre puis à domicile contre Flora.