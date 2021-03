Janice Cayman et Lyon en 8e de finale de la Ligue des Champions jeudi

Les joueuses de Chelsea et l'Atlético Madrid montent sur le ring mercredi (20h00) pour l'affiche des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions féminine, avant l'entrée en lice des quintuples championnes en titre de Lyon jeudi (16h00), contre Brondby.

Pour voir les Parisiennes à l'oeuvre, il faudra en revanche attendre le 9 mars. Le PSG devait se déplacer mercredi chez le Sparta Prague mais la détection d'au moins un cas de Covid-19 parmi l'effectif tchèque a bouleversé le calendrier.



En attendant, les lumières de la C1 vont éclairer mercredi le Kingsmeadow, le stade du sud-ouest de Londres. Les "Ladies" de Chelsea, actuellement en tête du championnat anglais, s'y avanceront en favorites avec leurs vedettes Fran Kirby, Samantha Kerr et Pernille Harder.



Mais l'Atlético, quart de finaliste de la dernière édition, aura à coeur de se surpasser dans une saison marquée par des mauvais résultats domestiques. Les coéquipières de Pauline Peyraud-Magnin et Aïssatou Tounkara pointent à la troisième place du championnat, loin derrière Levante et le FC Barcelone.



De son côté, l'équipe catalane reçoit mercredi (16h45) les Danoises du Fortuna Hjorring en ouverture des huitièmes de finale aller, une heure avant le déplacement de la Fiorentina chez les ambitieuses Anglaises de Manchester City.



Le même jour (18h15), les vice-championnes d'Europe de Wolfsburg recevront les Norvégiennes du LSK Kvinner.



Les Lyonnaises, impitoyables face aux Allemandes lors de la finale 2020, partiront jeudi avec l'étiquette de grand favori face aux Danoises de Brondby, qu'elles avaient facilement éliminées en quart de finale de l'édition 2011-12 (4-0 à chaque rencontre). La rencontre sera jouée dans le Groupama stadium habituellement utilisé par les messieurs.





Programme des 8es de finale aller de Ligue des champions dames:





Mercredi 3 mars:



(16h45) FC Barcelone (ESP) - Fortuna Hjorring (DEN)



(17h45) Manchester City (ENG) - Fiorentina (ITA)



(18h00) Rosengard (SWE) - St.Pölten (AUT)



(18h15) Wolfsburg (GER) - LSK Kvinner (NOR)



(20h00) Chelsea (ENG) - Atlético Madrid (ESP)





Jeudi 4 mars:



(07h00) BIIK-Kazygurt (KAZ) - Bayern Munich (GER)



(16h00) Lyon - Brondby (SWE)





Mardi 9 mars:



(16h00) Paris SG - Sparta Prague (CZE)





Retour les 10-11-17 mars