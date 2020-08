Ligue des Champions ou Europa League: les clubs belges vont connaître leurs premiers adversaires

Le Standard (2e tour de qualification), le Sporting de Charleroi (3e tour de qualification) en Europa League, et La Gantoise (3e tour de qualification) en Ligue des Champions, connaîtront lundi et mardi après-midi leurs premiers adversaires européens cette saison. Le tirage au sort sera effectué au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. En raison de la crise du coronavirus, les premiers duels se joueront en un seul match.

Le Standard est tête de série dans ce deuxième tour préliminaire, qui réunit 94 équipes (!), et héritera d'un adversaire peu glorieux lundi peu après 13 heures. Il aura en revanche l'avantage d'être très accessible. La qualification se jouera le jeudi 17 septembre. Si les Rouches s'imposent, ils seront de nouveau en tête de série au troisième tour préliminaire. Celui-ci se jouera le jeudi 24 septembre. L'UEFA procédera au tirage mardi à 13h00.

Charleroi effectuera son entrée à ce stade de la compétition. Les Carolos ne seront pas tête de série et peuvent craindre de rencontrer des formations du calibre de Tottenham, de l'AC Milan, du VfL Wolfsburg, du Sporting du Portugal, du Sparta Prague, ou de l'AEK Athènes. En cas de succès au troisième tour préliminaire, les équipes belges seront versées dans les barrages, l'ultime obstacle à effacer avant de rejoindre la phase de groupes de l'Europa League. Le tirage au sort de ces barrages se déroulera le vendredi 18 septembre (13h00), et la rencontre le jeudi 1er octobre.

La Gantoise, vice-champion de la dernière édition de la Jupiler Pro League, retrouve la Ligue des Champions après son beau parcours en 2015-2016. Les Gantois seront tête de série dans la Voie de la Ligue lors du tirage au sort du troisième tour préliminaire, ce lundi à 12h00. Ils éviteront des adversaires difficiles comme Benfica et le Dynamo Kiev. La nouvelle équipe de l'entraîneur Laszlo Bölöni pourrait en revanche hériter d'une des trois équipes issues du 2e tour de qualification: le Rapid Vienne, le PAOK Salonique ou l'AZ Alkmaar.

Les autres adversaires possibles sont Krasnodar, Rennes, Plzen, et Lokomotiv Zagreb. Le match sera programmé le mardi 15 ou le mercredi 16 septembre. Le tirage au sort déterminera également si La Gantoise évoluera à Ghelamco Arena ou en déplacement. Gand jouera à domicile ou sur place. Si les Buffalos franchissent ce 3e tour, ils seront envoyés en barrages qui eux se joueront selon le format classique (aller-retour). Ils ne seront plus tête de série du tirage effectué mardi à midi. Les duels sont prévus les 22-23 et 29-30 septembre. Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle serait de toute façon replacée en phases de groupes de l'Europa League. Son avenir européen est donc déjà assuré d'une certaine manière.