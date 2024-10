Ligue des nations: Belgique-France, attention aux secousses

Manque de créativité, jeu trop prévisible et un sélectionneur qui tente de conjurer le spectre d'une fin de cycle après plus de 12 ans aux commandes: les vice-champions du monde marchent sur un fil. Un contexte rendu encore un peu plus tendu par les incessantes polémiques autour du capitaine Mbappé. Après un Euro raté et une implication douteuse lors du rassemblement de septembre, la superstar, pourtant laissée à la disposition du Real Madrid pour soigner une blessure à la cuisse gauche, continue de phagocyter à distance la vie des Bleus.

"Kylian suit un programme avec son club, je ne sais pas s’il était off, s’il était là-bas ou pas (...) Si les joueurs sont sur des jours off, ils ont la liberté de faire ce qu’ils veulent", a commenté Deschamps dimanche sur Téléfoot. La veille, Matteo Guendouzi et Wesley Fofana avaient également défendu leur capitaine, ne doutant pas de son "attachement" à l'équipe de France.

- Une cote d'amour qui s'érode -

Le climat n'est donc pas vraiment à la sérénité autour des Bleus, dont la cote d'amour commence à s'éroder petit à petit. La rencontre contre Israël, diffusée sur TF1, la première sans le chouchou des Français Antoine Griezmann, s'est classée en tête des programmes mais n'a rassemblé que 3.982.000 téléspectateurs selon Mediamétrie, un score très faible.

En attendant de retrouver un Mbappé au top de sa forme physique et morale, les joueurs présents à Bruxelles doivent écrire leur propre histoire et prendre de l'épaisseur. Leur capacité de résistance à l'extérieur sera scrutée face à une nation qui n'a plus battu la France depuis 2015 et sera avide de revanche malgré ses grosses limites actuelles et le forfait de sa star Kévin De Bruyne, blessé.