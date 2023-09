Ligue des nations: bien plus qu'une victoire pour les Espagnoles, qui s'imposent 3-2 en Suède

Pour leur première sortie depuis l'affaire Rubiales et avec l'étoile de championne du monde sur leur maillot, les joueuses espagnoles de football ont dominé la Suède 3-2 vendredi au terme d'un match que les deux équipes avaient entamé en affichant leur solidarité dans la lutte contre les violences sexistes et pour l'égalité entre homme et femme.

Avec un pénalty transformé au bout du temps additionnel, l'ailière du FC Barcelone Mariona Caldentey a offert bien plus que trois points à l'Espagne, qui tente de sortir la tête de l'eau après des semaines de polémiques. La Roja prend bien la tête de son groupe de Ligue des nations, qualificative pour les Jeux de Paris-2024, mais l'essentiel était ailleurs.