Ligue des nations: Domagoj Bradaric, la révélation croate du Losc

En pleine progression avec Lille, le jeune latéral Domagoj Bradaric (20 ans) a gagné ses galons d'international avec la Croatie. La récompense d'un bon début de saison, qui ne lui garantit pas une place de titulaire face aux Bleus mercredi mais aurait semblé inimaginable il y a un an.

Recruté par le Losc à l'été 2019 pour remplacer Youssouf Koné dans le couloir gauche de la défense, il présentait un profil encore plus offensif que son prédécesseur. '’où une utilisation particulière, avec un rôle très avancé en possession et l'obligation de revenir une fois le ballon perdu.

Lui qui a débuté avec la réserve du Hajduk Split en D2 croate à 17 ans et porté le brassard dès sa première saison avec l'équipe première l'année suivante était mis dans les conditions idéales pour briller. L'objectif était simple: en faire rapidement un taulier capable de combiner avec Jonathan Bamba sur l’aile.

- Concurrence à son poste -

Son manque d'instinct défensif a toutefois rapidement refroidi son entraîneur, qui l'a mis en concurrence avec Reinildo, moins porté vers l'avant et initialement vu comme un simple remplaçant. Sur les six matches de Ligue des champions, Bradaric n'en a ainsi joué que trois.

"Mais il avait très bien fini la saison", a rappelé son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. De quoi en faire un titulaire indiscutable après la trêve hivernale, même si le couloir gauche lillois est resté perfectible jusqu'à l'arrêt prématuré du championnat.

A l'issue d'une préparation décevante, c'est pourtant sur le banc qu'il a entamé le nouvel exercice. Dans ce match face à Rennes, l’exclusion de Reinildo a une nouvelle fois bousculé la hiérarchie, +Brada+ retrouvant une place qu'il n'a depuis plus quittée.

"Il a une année de plus dans notre championnat, il a assimilé ce qu'était la Ligue 1. Il a été très intéressant face à Metz et Reims et, contre Marseille, il faisait un match très correct...s'il n'y avait pas eu son attitude qui aurait pu être très préjudiciable pour l'équipe", a nuancé Galtier.

Averti et très nerveux, Bradaric avait été sorti prématurément et repris sur le bord du terrain. "Je lui ai expliqué les raisons de mon choix, je ne pense pas qu'il l'ait mal pris mais j'ai préféré le faire calmement avec lui sur le bord de la touche", a relativisé le technicien nordiste.

- "Beaucoup plus solide" -

Exigeant sur le travail sans ballon, le coach continue à couver son joueur de près. "Les adversaires le cherchent dans des domaines particuliers et il a beaucoup de choses à améliorer dans ses positions, sa lecture du jeu et notamment ce qui se passe dans son dos, mais il est déjà beaucoup plus solide dans les duels et un-contre-un", a-t-il ajouté.

Pour la première fois appelé avec les A, "un bon coup de projecteur pour le projet lillois et qui va lui permettre de continuer à grandir" dixit Galtier, l'explosif Bradaric y a pour l'instant fait voir la facette offensive de son jeu.

Titularisé sur l’aile en amical contre la Suisse (2-1), il a offert un but à Josip Brekalo d'un centre en retrait. "Je suis un latéral, j'ai joué derrière toute ma vie, mais si on me demande je peux occuper d’autres positions", a dit après la rencontre celui que la presse croate voit comme l'un des plus grands potentiels du pays.

Après cette première convaincante, Bradaric est entré à un quart d'heure de la fin en Ligue des Nations lors du succès contre la Suède (2-1), alors que les deux formation étaient à égalité.

Un nouveau signe positif pour le premier international croate à être né après la médaille de bronze de son pays au Mondial 1998.