Ligue des nations féminine: les Bleues en panne contre la Norvège (0-0)

Avec ce nul, les Françaises ont dix points et voient les Autrichiennes revenir à trois points après leur victoire contre le Portugal en début de soirée (2-1), mais continuent de se rapprocher du "Final 4".

Après une rencontre serrée vendredi où elles ont été plutôt efficaces à Oslo (2-1), les Bleues, qui n'ont toujours pas perdu, n'ont cette fois pas trouvé de solution devant les 13.000 spectateurs du stade Auguste-Delaune à Reims. Souvent en panne d'inspiration.

Pas assez créatives et souvent trop scolaires, elles ont réussi de beaux mouvements quand elles ont accéléré et joué en une touche. A l'image d'une action juste après la mi-temps, conclue d'une frappe facile mais haut dessus du but norvégien (49e).

Laissée sur le banc par Hervé Renard, Kadidiatou Diani, à la 14e place du Ballon d'or 2023, a été oubliée par Sandy Baltimore, à l'aise sur son côté droit, même si elle fait une très bonne entrée à l'heure de jeu.