Ligue des nations: Kylian Mbappé positif au Covid-19 et forfait contre la Croatie mardi

L'attaquant des Bleus et du Paris SG Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le match France-Croatie prévu mardi soir à Saint-Denis (20h45), a annoncé lundi l'encadrement de l'équipe de France.

Le jeune Français, qui a pourtant participé à l'entraînement de veille de match lundi soir avant d'apprendre les résultats du test passé lundi matin, est le 7e joueur du PSG à avoir été testé positif, après notamment Neymar.

"Il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats, à l'issue de l'entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée. Comme l'ensemble de la délégation, Kylian Mbappé avait subi un test préalable au rassemblement. Le résultat était négatif comme celui passé mercredi, à la demande de l'UEFA, dans le cadre de Suède-France" samedi, match où il marqué, a précisé l'encadrement des Bleus.

Le Français sera donc assurément aussi absent jeudi pour le retour du PSG en Ligue 1, à Lens, comme six de ses coéquipiers dont la superstar Neymar et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Il risque également de déclarer forfait pour le Classique de Ligue 1 contre Marseille, prévu dimanche: selon le protocole médical de la Ligue, chaque joueur testé positif doit être isolé pendant huit jours.

L'équipe de France, qui a joué samedi (1-0) en Suède son premier match depuis près de dix mois, a été touchée de plein fouet par la pandémie: Mbappé est le 4e joueur à déclarer forfait après un test positif.

Juste avant l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour le début de la Ligue des nations, Paul Pogba avait en effet dû renoncer, puis le Lyonnais Houssem Aouar quelques jours plus tard. Enfin, Steve Mandanda avait aussi dû quitter les Bleus vendredi matin, après deux tests positifs probablement dus à des "résidus" selon la Fédération (il avait auparavant guéri du virus attrapé dans son club de Marseille).

Les Bleus évoluent depuis lundi dernier dans une bulle sanitaire, enchaînant les tests PCR et se cloisonnant de l'extérieur, entre leur centre d'entraînement de Clairefontaine, leur hôtel de Stockholm ou le Stade de France, où ils se sont entraînés lundi en fin d'après-midi et où ils affronteront la Croatie mardi soir (20h45).