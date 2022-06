Ligue des nations : la Belgique accrochée in extremis au Pays de Galles

Alors qu’elle menait jusqu'en fin de rencontre, la Belgique a été tenue en échec par le Pays de Galles (1-1) à Cardiff, samedi soir dans le cadre de la 3e journée de Ligue des nations.

Youri Tielemans a ouvert la marque à la 50e avant que Brennan Johnson n'égalise en fin de rencontre (86e).

Après avoir été surclassés par les Pays-Bas (1-4) puis avoir étrillé la Pologne (6-1), les Diables Rouges n’ont pas réussi à enchaîner un second succès dans cette Ligue des Nations et restent à trois points des Pays-Bas, tenus en échec à domicile par la Pologne (2-2).

De son côté, le Pays de Galles, récemment qualifié pour la Coupe du monde au Qatar, décroche son premier point dans la compétition.

Privé des services de Thibaut Courtois et de Romelu Lukaku, blessés, le sélectionneur Roberto Martinez, avait choisi de faire tourner son effectif, laissant Eden Hazard sur le banc au coup d’envoi tout en alignant Koen Casteels (Wolfsburg) dans le but, ainsi qu’un trio défensif inédit composé de Leander Dendoncker (Wolverhampton), Dedrick Boyata (Hertha Berlin) et Arthur Theate (Bologne).

Et les siens ont frôlé la correctionnelle dès la 4e minute quand Ampadu a profité d’un cafouillage pour ouvrir la marque avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu.

Prenant progressivement la rencontre en mains sous l’impulsion de Kevin De Bruyne, la Belgique s'est créé à son tour quelques belles occasions via Youri Tielemans (9e), Carrasco (28e) ou Trossard (41e), tout en continuant à se montrer fébrile défensivement, permettant à Bale (14e) ou Roberts (38e) de pointer eux aussi le bout de leur nez devant le rectangle de Casteels.

Après le repos, les Diables Rouges ont semblé mieux organisés, plus rassurants, aussi. Et ils ont été récompensés à la suite d’un beau mouvement collectif initié par Thomas Meunier et Leandro Trossard, Michy Batshuayi isolant parfaitement Tielemans à l’entrée du rectangle (1-0).

Mais alors qu’elle contrôlait le match, la Belgique a été toutefois surprise sur une action conclue par une frappe de Johnson, qui venait de remplacer Gareth Bale quelques minutes auparavant (1-1).