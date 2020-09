Ligue des nations: la France enchaîne contre la Croatie 4 à 2

L'équipe de France a battu la Croatie 4 à 2 mardi en Ligue des Nations à Saint-Denis sur le même score que la finale remportée par les Bleus au Mondial-2018, grâce notamment à Antoine Griezmann (43e), Dayot Upamecano (65e) et Olivier Giroud sur penalty (77e).

La rencontre, à huis clos, a été marquée par la performance d'Anthony Martial, qui a provoqué un but contre son camp du gardien croate (45e+1), et par l'entrée en jeu à 17 ans et 9 mois d'Eduardo Camavinga, plus jeune joueur à évoluer en équipe de France depuis l'après-guerre.