Ligue des nations: l'Allemagne de Nagelsmann doit reconstruire son milieu de terrain

INA FASSBENDER

Un départ prévu, celui de Toni Kroos, un autre un peu plus inattendu, celui du capitaine Ilkay Gündogan, et voilà le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann, quart-de-finaliste de l'Euro-2024, lancé dans la reconstruction de son milieu de terrain.

Les six matches de la Ligue des nations en septembre, octobre et novembre, contre les Pays-Bas (demi-finalistes de l'Euro-2024), la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie, premier adversaire au programme samedi à Düsseldorf (20h45), doivent permettre à Julian Nagelsmann de trouver la bonne formule au milieu, en soutien d'une animation offensive emmenée par Jamal Musiala et Florian Wirtz.