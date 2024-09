Ligue des nations: l'Angleterre sur sa lancée, avec un doublé du "centenaire" Kane

Il ne pouvait pas rêver mieux après avoir reçu, juste avant le coup d'envoi, une casquette ("cap" en anglais) dorée des mains de Frank Lampard, un de ses prestigieux aînés aux 106 sélections.

"En tant qu'attaquant, je voulais bien sûr marquer un but et rendre la soirée aussi mémorable que possible, et aussi gagner le match. Alors marquer deux beaux buts, avec une belle finition et aider l'équipe à gagner 2-0, c'était vraiment parfait", a dit l'avant-centre en conférence d'après-match.

Ses deux frappes victorieuses ont permis à l'Angleterre d'assurer un second succès d'affilée dans le groupe 2 de la Ligue B (deuxième division européenne) avant de recevoir la Grèce, co-leader avec elle, dans un mois.