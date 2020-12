Ligue des nations: le "Final 4" accouche d'une revanche France-Belgique

Revanche pour les "Diables rouges"! Trois ans après l'ascendant pris par les Bleus au Mondial-2018, les champions du monde retrouveront la Belgique en octobre 2021 en demi-finale de la Ligue des nations, selon le tirage effectué jeudi, qui a également proposé un choc Italie-Espagne.

Qualifiées pour ce mini-tournoi ("Final 4") au terme de la phase de poules de Ligue des nations, la France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne se départageront du 6 au 10 octobre 2021 à Milan et Turin, avec demi-finales, petite finale et finale pour déterminer le successeur du Portugal, premier lauréat de ce trophée en 2019.

Ce mini-tournoi aura forcément une saveur particulière pour les Belges, éliminés par les Bleus en demi-finale du Mondial-2018 (1-0, but de Samuel Umtiti). Un match resté sur l'estomac des "Diables rouges", qui estimaient avoir proposé davantage de jeu que les Français.

A l'issue de la rencontre, le portier belge Thibaut Courtois, frustré, avait critiqué la France de Didier Deschamps, coupable à ses yeux d'avoir "joué à rien, joué à défendre avec onze joueurs".

"De notre côté, il n'y a pas d'esprit de revanche, mais de leur côté peut-être", a réagi à chaud Deschamps jeudi. "Mais c'est toujours avec plaisir, et ce sont des rencontres qu'on a l'habitude d'avoir", a ajouté le sélectionneur français.

- "Compliqué et excitant" -

Dans le camp belge, le sélectionneur des Diables Roberto Martinez a lui aussi dédramatisé ces retrouvailles: "Il ne sera pas question de revanche pour nous, je n'aime d'ailleurs pas ce terme, a-t-il dit. Retrouver la France (...) constituera un challenge sportif à la fois compliqué et excitant pour la Belgique. Depuis cette époque, je pense que les deux équipes ont considérablement progressé."

L'affiche, la plus souvent jouée par les Bleus au long de leur histoire, opposera les deux premiers au classement Fifa: les Belges face à leurs dauphins.

Et la plupart des protagonistes du match de 2018 à Saint-Pétersbourg devraient être encore là, trois mois après l'Euro prévu à l'été 2021 (11 juin-11 juillet): Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard côté belge, Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann côté français.

"Il y aura de la continuité, mais comme à chaque fois ça n'empêchera pas l'incorporation de nouveaux joueurs", a répondu Didier Deschamps, interrogé sur l'occasion que pourrait représenter ce "Final 4" de lancer de jeunes prétendants à une place chez les Bleus.

- Sélections rajeunies -

Dans l'autre demi-finale, ce sont deux sélections en pleine transition d'une génération à l'autre qui s'affronteront. Côté italien émergent les jeunes Manuel Locatelli ou Gianluigi Donnarumma; côté espagnol, les espoirs s'appellent Ferran Torres, Dani Olmo ou Ansu Fati.

Les Italiens tenteront d'être sacrés à domicile, en commençant leur tournoi face à l'Espagne de Luis Enrique, une sélection qui a été un de leurs adversaires les plus coriaces ces dernières années.

Roberto Mancini le sait bien: s'il est devenu sélectionneur de l'Italie, c'est pour reconstruire l'équipe après l'humiliation de 2017, quand les Azzurri ont échoué à se qualifier pour le Mondial-2018, une première depuis 1958. Et cet échec porte la marque de la "Roja", qui avait surclassé en qualifications la Nazionale, ensuite battue en barrages par la Suède.

Auparavant, l'Italie avait éliminé l'Espagne en huitièmes de finale de l'Euro-2016 au stade de France (2-0).

Aucun des quatre demi-finalistes n'a disputé l'édition précédente du "Final 4" et les Portugais ont été éliminés le mois dernier en phase de groupe par la France.

Une dotation financière, qui s'élevait en 2019 entre 6 et 2,5 millions d'euros selon le classement final, est en jeu dans cette compétition lancée en 2018 par l'UEFA pour multiplier les matches à enjeu entre deux grands tournois.