Ligue des nations: une victoire des Bleues enverrait "un gros message", affirme Peyraud-Magnin à l'AFP

REPONSE: "J'ai beaucoup travaillé, surtout dans mon club avec mon coach. C'est sûr que c'était compliqué après le Mondial, mais j'ai toujours gardé le cap avec l'objectif de jouer pour l'équipe de France. Je sais me mettre au service du collectif. Aujourd'hui, cela paye. Cela ne veut pas dire que je suis N.1 mais la hiérarchie est rebattue".

Q: Hervé Renard avait alors évoqué votre jeu au pied défaillant et un "problème mental", qu'en pensez-vous?

R: "Je me suis remise en question par rapport à l'aspect mental. Comme je le dis depuis quelques temps, cela me tenait à coeur de travailler cet aspect. Aujourd'hui, je suis plus détendue, présente dans l'instant présent, je ne suis plus à me projeter, je ne regarde plus ce qui se passe en arrière, je vis au jour le jour. J'ai aussi travaillé mon jeu au pied. A la base, ce n'était pas mon point faible, mais cela a été un point faible pendant cette Coupe du monde. J'ai, mine de rien, des aisances sur ce plan-là. C'était une période, il fallait la passer".