Le sélectionneur de l'Allemagne refuse de rappeler 3 joueurs écartés de l'équipe nationale

Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, n'envisage de rappeler Jérôme Boateng (Bayern Munich), Mats Hummels (Borussia Dortmund) et Thomas Müller (Bayern Munich) avec la Mannschaft malgré leurs bonnes prestations en club. Löw l'a confirmé dans le magazine allemand Kicker.

Le sélectionneur allemand a informé les trois joueurs en mars 2019 qu'ils ne correspondaient plus à ses projets pour l'avenir de l'équipe allemande et n'ont plus été repris depuis. À la suite de leurs bonnes prestations en club ces dernières semaines, des voix s'élevaient pour rappeler Müller, Hummels et Boateng. D'autant plus que de nombreux joueurs sont blessés pour le match amical contre la Tchéquie et les matches de Ligue des Nations contre l'Ukraine et l'Espagne. "Nous avons décidé de ne plus appeler ces joueurs et cela ne changera pas", a déclaré Löw qui laisse néanmoins la porte entrouverte sur le long terme. "Si une situation totalement nouvelle se présente l'année prochaine en raison de l'absence de joueurs importants, je devrai peut-être la réévaluer et réfléchir à des scénarios alternatifs."

