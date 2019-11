Ligue Europa: à Saint-Etienne, Bouanga veut imiter Aubameyang

Unique buteur des Verts dimanche contre Monaco (1-0), Denis Bouanga s'affirme de plus en plus comme le fer de lance de l'attaque de Saint-Etienne, qui joue son avenir en Ligue Europa jeudi en Ukraine contre Olexandriya. Quelques années après Pierre-Emerick Aubameyang, un Gabonais brille dans le Chaudron.

Après une défaite à La Gantoise (3-2) et deux résultats nuls contre Wolfsburg (1-1) et Olexandriya (1-1), les Verts, 3es du groupe I à trois longueurs de Gand et Wolsburg, doivent l'emporter pour rester dans la course à la qualification pour les 16es de finale.

"Rien n'est fini dans ce groupe et nous allons tout faire pour gagner", a promis Bouanga dimanche.

Et au vu de son état de forme, l'entraîneur Claude Puel pourra compter sur son attaquant recruté cet été et devenu meilleur buteur de l'équipe avec Romain Hamouma (3 buts).

L'ancien Nîmois est l'un des hommes de base du renouveau de l'ASSE, qu'il soit aligné au coup d'envoi ou remplaçant, comme au match aller contre les Ukrainiens, au cours duquel il avait apporté son dynamisme en seconde période.

"Il y a plus d'exigence et les cartes ont été redistribuées avec la venue du nouveau coach. Tout le monde met les ingrédients pour grappiller des points et remonter au classement de la Ligue 1. Ca donne une nouvelle équipe qui n'est pas celle du début de saison", a confié l'intéressé après la victoire sur Monaco.

En matière de recrutement, l'ASSE n'a pas toujours eu le nez creux et perd d'ailleurs beaucoup d'énergie à recaser les joueurs marqués par l'échec de leur séjour dans le Forez.

- Une acrobatie digne d'"Aubame" -

Arrivé cet été en provenance de Nîmes où il n'a joué qu'une saison, pour un transfert de 4,5 millions d'euros, Denis Bouanga (25 ans) s'impose en revanche comme l'une des grosses satisfactions parmi les recrues estivales.

Outre son but contre Monaco, il avait aussi donné la victoire aux Verts le 20 octobre à Bordeaux en transformant sans trembler un penalty en toute fin de rencontre (1-0).

Il avait ensuite fait part de "l'état d'esprit irréprochable, l'exigence et la confiance" amenés par Puel.

Le club reste sur une série de sept rencontres sans défaite (4 victoires et trois nuls), dont deux sous l'ère éphémère Ghislain Printant, en s'appuyant néanmoins davantage sur sa défense de fer que sur une attaque prolifique.

Malgré cela, Bouanga ne cache pas "être très heureux de son choix de venir dans un club mythique", encouragé par les conseils de Pierre-Emerick Aubameyang sur les traces duquel il entend bien marcher.

Comme lui international gabonais, Aubameyang joue aujourd'hui à Arsenal après avoir disputé 62 matches (31 buts) avec les Verts entre 2011 et 2013 avant d'être transféré au Borussia Dortmund.

Lorsqu'il avait égalisé contre Brest (1-1) en août dernier, Bouanga s'était même permis une acrobatie de la même veine que celle de son compatriote pour célébrer son but.

Depuis, le natif du Mans (15 sélections, 4 buts), passé par Lorient, Strasbourg où il a été champion de National (3e div.) en 2016, Tours (L2) puis Nîmes, a vraiment pris ses marques.

De bon augure avant d'affronter Olexandriya en espérant s'appuyer sur la confiance qui commence à animer les Verts, invaincus depuis le 29 septembre, pour gagner en efficacité offensive.

"C'est ce qui nous manque", admet-il.