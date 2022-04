Ligue Europa Conférence: L'OM avec Mandanda et sans Milik

Le gardien de l'OM Steve Mandanda (d) et son coéquipier Valentin Rongier lors du match de Ligue Europa Conférence contre Bâle, le 10 mars 2022 à Marseille Nicolas TUCAT

Steve Mandanda gardera comme prévu les buts de l'OM ce jeudi (21h00) à Rotterdam face au Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, son 100e match européen avec le club marseillais, alors qu'Arkadiusz Milik sera lui remplaçant.

"C'est un joueur historique, qui a su se maintenir dans le temps, qui a une grande longévité. Il a gagné le respect de tout le club et de toute la ville. J'espère que demain il pourra fêter ce 100e match avec une grande performance", avait déclaré mercredi Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, à propos de Mandanda.

Même s'il a souvent préféré aligner Pau Lopez dans les buts, Sampaoli fait régulièrement confiance ces dernières semaines à Mandanda, notamment en compétition européenne. Mandanda a ainsi disputé tous les matchs du parcours marseillais en C4.

A Rotterdam, le gardien et capitaine marseillais va donc jouer son 100e match européen avec le maillot de l'OM. Son premier remonte à 2007, avec une victoire 2-0 contre Besiktas en Ligue des champions.

Pour le reste, Sampaoli a misé sur la vitesse en attaque, avec les titularisations de Bamba Dieng et Cédric Bakambu. Cela signifie que Milik, de retour de blessure et titulaire dimanche dernier à Reims (1-0), débutera sur le banc. C'est aussi le cas de l'ailier turc Cengiz Under. Le reste de la composition marseillaise est sans surprise.

L'équipe de l'OM:

Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Kamara - Gerson, Payet, Guendouzi, Dieng - Bakambu