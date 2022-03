Ligue Europa Conference: Marseille contre PAOK Salonique en quarts (tirage)

L'Olympique de Marseille affrontera PAOK Salonique, actuel deuxième du championnat de Grèce, en quarts de finale de la nouvelle Ligue Europa Conference, la "troisième" Coupe d'Europe, selon le tirage effectué vendredi par l'UEFA.

Le vainqueur de la double confrontation disputée le 7 avril à Marseille et le 14 avril à Thessalonique, affrontera le vainqueur du duel entre les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam et les Tchèques du Slavia Prague.

Les Marseillais ne cachent pas leurs ambitions dans cette nouvelle compétition, dont la finale est prévue le 25 mai à Tirana en Albanie.

"L'objectif c'est de la gagner. On se doit d'aller au bout, on est une grande équipe, un grand club, donc c'est un objectif logique", a ainsi commenté le milieu Pape Gueye, jeudi après la qualification acquise contre les Suisses de Bâle (2-1 à l'aller et au retour).

L'AS Rome de José Mourinho, autre prétendant au titre, a hérité de Bodoe/Glimt en quarts. Les Italiens gardent un mauvais souvenir des Norvégiens qui les ont humiliés 6-1 en phase de groupes de C4, en octobre dernier.

L'autre quart de finale opposera les Anglais de Leicester, tombeurs de Rennes, au PSV Eindhoven.