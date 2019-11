Ligue Europa: Glasgow trop fort pour Rennes

Le gardien rennais Edouard Mendy impuissant sur la frappe de Michael Johnston pour le 3e but du Celtic à Glasgow, le 28 novembre 2019 ANDY BUCHANAN

Le Celtic Glasgow, sans forcer, s'est imposé face à Rennes jeudi soir (3-1) et terminera donc à la première place du Groupe E de la Ligue Europa, quoi qu'il arrive dans son dernier match face à Cluj en décembre.

Six mois après une épopée européenne conclue en 8e de finale face à Arsenal, Rennes n'aura plus que son match contre la Lazio pour tenter de sauver l'honneur: un point et trois buts marqués en cinq matches cet automne, c'est trop peu.

Devant 55.000 spectateurs dont plus de 2.500 supporteurs rennais, mais sans les 500 ultras de la "Brigade Verte" écossaise sanctionnés par leur club après une série d'incidents divers et variés, le Celtic était privé de son buteur français, Odsonne Edouard.

Côté rennais, le coach Julien Stéphan avait choisi de faire rentrer quelques jeunes, dont Boey (19 ans) et Nyamsi (22 ans) en défense, avec Bourigeaud comme capitaine mais Grenier resté à l'hôtel, car malade. Le rêve n'a duré que quelques minutes, jusqu'au premier but écossais.

C'est Lewis Morgan qui a ouvert le score (21e) d'une superbe reprise du gauche au ras du poteau de Mendy, après avoir été bien servi par Forrest dans une défense bretonne trop passive: 1-0 pour le Celtic.

Juste avant la pause, Christie a pu s'avancer et armer son tir sans que les défenseurs rennais interviennent. Il a donc ajusté Mendy, du gauche (45e+1): 2-0 pour les Ecossais, dans un Celtic Park où les supporteurs rennais avaient continué, malgré tout, à mettre de l'ambiance.

Pendant toute cette première période, Mendy a tenté de limiter les dégâts, comme sur des tirs de Ntcham (18e, 27e) ou une tête de Morgan (42e). Côté rennais, il n'y a eu que des tirs et une tête de Del Castillo (6e, 25e, 29e), mais rien de trop dangereux pour Forster, le gardien écossais.

En deuxième période, Rennes a encore eu quelques occasions, mais Forster, le géant (2m01) prêté par Southampton, n'a rien laissé passer. Le Celtic a même aggravé la marque quand le remplaçant Johnston, dès son entrée en jeu, s'est promené dans la surface bretonne et a trompé Mendy d'un tir croisé (74e).

L'histoire retiendra qu'Hunou, servi par Maouassa, a sauvé l'honneur pour les Bretons, d'une superbe tête croisée (89e). Et surtout que les fans rennais, pas dégoûtés, ont terminé ce match en chantant "Champions du monde" dans les tribunes du Celtic Park.