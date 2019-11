Ligue Europa: Rennes contraint à une nouvelle épopée

Le défenseur de Rennes Jérémy Morel (c) fêté par ses coéquipiers après avoir marqué sur le terrain de la Lazio Rome en Ligue Europa, le 3 octobre 2019 au stade Olympique de Rome Tiziana FABI

Rennes peut-il refaire le coup de l'an passé? Au bord du précipice après des débuts manqués, le club breton espère sortir vivant de la phase de groupes de Ligue Europa. Mais il faudra enfin engranger un premier succès, ce jeudi (18h55) chez les Roumains de Cluj.

La nouvelle campagne européenne est certes très mal engagée, après deux défaites (2-1 contre la Lazio Rome et 1-0 face à Cluj) et un match nul face au Celtic Glasgow (1-1). Mais tout n'est pas encore perdu, mathématiquement au moins, car il reste trois matches dans ce groupe E dominé par les Ecossais (7 points), devant les Roumains (6 pts) et les Italiens (3 pts).

"Trois matches, trois finales à jouer", résume Jérémy Morel, l'un des vétérans (35 ans) de l'effectif de Julien Stéphan, avant ce rendez-vous crucial pour les Rouge et Noir, sevrés de Ligue 1 le week-end dernier en raison des intempéries.

Pour retrouver de l'espoir, il ne faut pas aller bien loin. Le scénario à rebondissements de la saison dernière fait office d'exemple à suivre.

Tout près de l'élimination, Rennes était allé chercher chez les Tchèques de Jablonec une toute première victoire en Ligue Europa (1-0), fin novembre 2018. Et la machine rennaise s'était relancée vers un 16e de finale inespéré, remporté à Séville contre le Betis.

Cette victoire en République tchèque n'avait pas empêché le remplacement, quelques jours plus tard, de l'entraîneur Sabri Lamouchi, justement par Julien Stéphan. A l'époque, Lamouchi avait le choix entre deux meneurs de jeu pour Rennes, Clément Grenier et Hatem Ben Arfa.

Depuis, tout a changé, ou presque. Ben Arfa est parti, sans avoir trouvé de point de chute. Grenier a été récemment écarté du groupe qui vient de retrouver en Ligue 1 le goût de la victoire, à l'arraché, contre Toulouse (3-2). Sans l'ancien Lyonnais.

Pour tenter de battre Cluj, devant 500 supporteurs bretons, Stéphan ne pourra pas compter sur le gardien Edouard Mendy et le prodige Eduardo Camavinga, expulsés au match aller et donc suspendus automatiquement.

- Bourigeaud et Hunou, atouts-maîtres -

En revanche, l'entraîneur breton pourra aligner un gardien expérimenté, Romain Salin, blessé à Monaco (3-2) et de retour plus tôt que prévu. Arrivé cet été du Portugal, le portier de 35 ans est l'un des sages du vestiaire rennais. Il pourra partager son vécu dans la compétition (15 matches) avec le Sporting et Maritimo.

C'est a priori une garantie supérieure à celle du très jeune gardien Pépé Bonet, 16 ans, professionnel depuis juillet et entré dans l'arène d'un match aller "surréaliste", dixit Stéphan, face aux Roumains, pour encaisser aussitôt, sur coup franc, le seul but du match.

Stephan a deux atouts-maîtres dans son jeu pour tenter de renverser la vapeur à Cluj: le milieu Benjamin Bourigeaud, très en jambes ces derniers temps, et Adrien Hunou, désormais titulaire à la pointe de l'attaque, avec Mbaye Niang en soutien à gauche, plutôt que l'inverse.

Titularisé une fois sur deux depuis le début de l'année 2019, Hunou, ancien milieu reconverti en renard des surfaces, a déjà marqué 14 buts, dont deux d'affilée à Monaco et face à Toulouse.

A 25 ans, l'élégant Hunou, surnommé "Pipo" par ses coéquipiers en référence à l'Italien Filippo "Pippo" Inzaghi, est en pleine forme et capable de faire basculer un match.

Avec aussi un prénom et un nom à consonnance roumaine, comme un joli clin d'oeil au match de jeudi.