Ligue Europa: sans Dante, Nice n'était pas au niveau à Prague

Sans son capitaine emblématique, Dante, 37 ans, gravement blessé dimanche à Angers, Nice, décevant, a été incapable d'éviter la défaite à Prague (3-2), contre un Slavia pourtant diminué par cinq absences dues au Covid-19, lors de la 3e journée du Groupe C de la Ligue Europa.

Malgré un bon Amine Gouiri, Nice, trop éloigné de l'engagement qu'impose un match de coupe d'Europe, a doucement abandonné pour laisser la victoire au Slavia Prague qui, avec six points, passe en tête du groupe en compagnie des Allemands du Bayer Leverkusen.

Avec trois petits points, le Gym reste dernier du groupe et devra impérativement l'emporter dans trois semaines au match retour contre ces mêmes Tchèques, sous peine d'élimination.

A l'image des équipes françaises engagées en Ligue des champions mardi et mercredi, Nice a d'abord perdu sur le plan mental et peut nourrir des regrets. Il ne faut pas uniquement pointer du doigt sa jeune défense, orpheline de Dante. Car de Morgan Schneiderlin à Kasper Dolberg, en passant par Rony Lopes, tous ont été très loin de l'excellence.

C'est avec une formation disposée en 3-4-3 comme à l'habitude, et une défense centrale d'à peine 20 ans de moyenne d'âge (Flavius Danilius, 19 ans, Robson Bambu, 22 ans, et Andy Pelmard, 20 ans), que Patrick Vieira a donc décidé de débuter.

"Il est difficile de remplacer Dante, soulignait l'entraîneur niçois avant le match. Chaque joueur doit faire un peu plus pour combler ce manque. Je n'ai aucun doute. D'autres caractères vont s'exprimer."

Pourtant, malgré un très bon premier quart d'heure, avec notamment une occasion manquée par Dolberg décevant (7e), les Aiglons ont perdu pied dès la première attaque adverse. A la suite d'une long ballon issus d'un contre, Jan Kuchta s'est joué de Daniliuc puis Bambu avant de marquer (1-0, 16e).

- Deuxième mi-temps ratée -

Malgré ce coup du sort, l'équipe de Vieira est parvenue à garder ses principes: pression haute de l'adversaire, vitesse à la récupération et jeu collectif assumé.

Logiquement, le Gym est alors revenu: récupération du néo-capitaine Pierre Lees-Melou qui, très vite, a donné à Amine Gouiri. Au sortir, d'un une-deux avec Rony Lopes, l'ex-Lyonnais a inscrit son troisième but européen en trois matches (1-1, 33e).

Mais la fébrilité niçoise est visible. Surtout sur coups de pied arrêtés. D'ailleurs, sur le seul corner adverse, le gardien Walter Benitez ne s'est pas imposé. Le jeune sénégalais Abdallah Sima, 19 ans, a smashé sa tête pour permettre à son équipe de rentrer en leader aux vestiaires (2-1, 43e).

Ce but, juste avant la pause, a coupé les jambes des Niçois, dont la deuxième période a été proche du néant, à l'image du troisième but encaissé. Après le doublé de Kuchta (3-1, 71e), les hommes de Vieira avaient encore le temps de revenir.

Mais il a fallu attendre la dernière seconde pour que l'entrant, Dan Ndoye ne réduise la marque (3-2, 90e+3).

Le Slavia, qui n'a pas perdu à domicile depuis plus d'un an, conserve ainsi son invincibilité. Et Nice, qui reçoit Monaco dimanche dans le derby de la Côte d'Azur, devra vite réagir.