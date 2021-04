Eden Hazard n'oublie pas Lille: le joli message du Diable Rouge pour son ancien club (vidéo)

La Ligue 1 va vivre un fameux choc à 17h. Le club de Lille reçoit le PSG avec, dans le viseur, le passage en tête de la compétition française. Les deux clubs sont actuellement à égalité et rêvent chacun de remporter le trophée en fin de saison.

Pour encourager joueurs et supporters, Lille a fait appel à une de ses plus grandes icônes: Eden Hazard. Le Diable Rouge a donc envoyé un message motivant à tous ceux qui sont impliqués dans le club. "Un petit message pour vous dire bonne chance pour la fin de saison. Je pense qu’il y a quelque chose de génial à aller chercher. Donc courage, faites ce qu’il faut, faites le nécessaire, et vous verrez que ce n’est que du bonheur. Au passage, des bisous aux supporters du LOSC", a-t-il lâché, non sans un sourire.

Rappelons qu'Hazard a débuté sa carrière pro à Lille. Un message qui a visiblement beaucoup plu aux fans lillois sur les réseaux sociaux.