643 buts pour un seul club, comme Pelé: le Brésilien adresse un joli message à Lionel Messi (photo)

Hier, Lionel Messi est encore un peu plus entré dans l'histoire du sport mondial. L'Argentin a égalé Pelé en inscrivant 643 buts pour un seul club dans sa carrière. Le Brésilien a déjà réagi pour féliciter le joueur du Barça.

Entre légendes, on se comprend. Pelé a adressé un joli message à Lionel Messi, qui vient d'égaler son record en inscrivant, hier, son 643ème but avec le FC Barcelone. Les deux hommes ont marqué l'histoire en faisant preuve d'une incroyable fidélité à leur club.

Sur Instagram, Pelé a donc tenu à saluer son homologue. "Quand votre cœur déborde d’amour, c’est difficile de changer votre chemin. Comme vous, je sais ce que c’est que d’aimer porter le même maillot chaque jour. Comme vous, je sais qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où on se sent chez soi. Félicitations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour votre belle carrière au FC Barcelone. Des histoires comme les nôtres, l’amour d’un même club pendant si longtemps, seront malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous admire beaucoup Lionel Messi", a-t-il écrit dans son post.

Rappelons que Lionel Messi, dont le contrat expire en juin prochain, pourra négocier avec n'importe quel club à partir de janvier. Mais il pourrait tout aussi bien prolonger en Catalogne et marquer encore, comme Pelé, le club de son empreinte. S'il suit le chemin de Pelé, il s'offrira un ultime challenge loin de ses bases actuelles. Le futur nous donnera la réponse !

