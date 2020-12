Direction les États-Unis: le nouveau plan de Lionel Messi pour quitter le Barça

Lionel Messi projette toujours de quitter le FC Barcelone. Cependant, pour le presse espagnole, le plan est à présent d'attendre jusqu'en 2023 pour rejoindre ensuite la MLS, le championnat américain.

L'avenir de Lionel Messi continuera de faire parler tant qu'aucun contrat n'aura été signé. Le FC Barcelone continue d'espérer pouvoir convaincre son joyau argentin, mais ce dernier aurait d'autres projets pour les prochaines années.

Dans une interview accordée à la Sexta, Lionel Messi avait avoué être attiré par la MLS, le championnat de football des États-Unis. Mais selon la Cadena Ser et Catalunya Radio, le plan est déjà sur les rails depuis plus d'un an dans le chef de l'Argentin.

En effet, Lionel Messi aurait un accord avec Luis Suarez pour reformer leur duo au sein de l'Inter Miami, le club dirigé par David Beckham. Messi aurait même prévu de rejoindre le US d'ici 2023 afin que ses enfants suivent la scolarité américain avant de rejoindre l'université.

Il aurait d'ailleurs acheté un appartement dans un quartier chic de Miami il y a un an et demi. Pour le Telegraph, le club du New York City FC pourrait aussi tenter le coup dans les prochains mois.