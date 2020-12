Il avait voulu forcer son départ: Lionel Messi s'exprime sur son transfert raté de cet été

L'été dernier, Lionel Messi défrayait la chronique en demandant à son club, le FC Barcelone, de partir pour de bon. Après une saison catastrophique, le club a réussi à contenir les ambitions de départ du joueur pour des raisons légales.

Interrogé par la radio RAC1, Lionel Messi s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. "C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. C'était avant. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça. Ensuite, j'ai un peu traîné au début de la saison", a-t-il sobrement expliqué. Il avait invoqué une clause dans son contrat pour partir gratuitement, mais le Barça avait su contrecarrer cela.

Mais selon le génie argentin, tout cela est à présent du passé. "Aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient", précise-t-il d'ailleurs.

Les fans catalans, eux, ont hâte de retrouver le très grand Messi, qui fait rêver le Camp Nou depuis 2004.

