Lionel Messi se fait détruire par un expert: "Il mérite le Ballon d'Or à zéro pourcent"

La course au Ballon d'Or est lancée. Chacun y va de son avis et désigne son favori. Sandro Wagner, expert de la chaine DAZN (sorte de Netflix du sport, ndlr) y est allé de son petit commentaire sur le sujet et n'a pas été tendre avec Lionel Messi.

"Messi ne mérite pas le Ballon d'Or", a déclaré Wagner, dont les propos sont relayés par le journal allemand Bild. Pour lui, le joueur qui mérite d'être sacré "meilleur joueur de l'année" n'est pas un attaquant vedette comme Ronaldo ou Benzema mais bien un défenseur. "Cette année, c'est très clair pour moi (Giorgio) Chiellini. Derrière vient (Robert) Lewandowski". Pour Messi, en revanche, a "zéro pour cent" de chance de gagner, selon Wagner.

Le ballon d'or sera décerné le 29 novembre.