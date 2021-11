Lionel Messi va-t-il arrêter sa carrière après le mondial 2022? La réponse de l'Argentin laisse planer le doute

A 34 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi a affirmé dans un entretien au journal catalan Sport diffusé lundi qu'il "ne pense pas" à la retraite après le Mondial-2022 au Qatar et a assuré vivre "au jour le jour".



"Non. Sincèrement, non (je ne pense pas à la retraite, NDLR). Après ce qui m'est arrivé (son transfert surprise au PSG, NDLR), je vis au jour le jour, année après année. Je ne sais pas ce qu'il va se passer au Mondial ou après le Mondial. Je n'y pense pas. Il se passera ce qu'il devra se passer à ce moment-là", a confié Messi.

En lice pour le Ballon d'Or, qui sera décerné le 30 novembre au théâtre du Châtelet à Paris, le sextuple vainqueur du trophée a expliqué ne pas y penser : "si cela arrive (un septième Ballon d'Or), ce serait extraordinaire, pour ce que signifierait pour moi d'en gagner un de plus. Un septième, ce serait la folie. Sinon, ce n'est pas grave", a conclu l'Argentin.