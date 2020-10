Liverpool donne des nouvelles de son défenseur cadre Van Dijk, opéré au genou

Virgil van Dijk a été opéré du genou droit à Londres. Selon son club de Liverpool, l'opération a été un succès. Le club champion anglais ne veut pas dire combien de temps le Néerlandais va être indisponible mais il faut évaluer la période en plusieurs mois.

Le capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas a été blessé il y a presque deux semaines lors du derby de la ville contre Everton, suite à une intervention du gardien Jordan Pickford. Les ligaments du genou de Van Dijk ont été endommagés. Il n'est pas certain que le défenseur de 29 ans sera en forme à temps pour l'Euro reporté l'été prochain. "Je ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible", a déclaré Van Dijk. "J'observe mon processus de revalidation au jour le jour. Je me concentre entièrement sur ce point. Je reviendrai".

