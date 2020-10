Liverpool prend 7 buts, Manchester United 6: un dimanche DE FOLIE en Angleterre (vidéos)

Le champion anglais en titre, Liverpool, a été écrasé dimanche par Aston Villa (7-2) pour la 4e journée de Premier League, du jamais vu depuis 1963 pour les Reds.

Liverpool, qui avait remporté ses 3 premiers matches, pointe à la 5e place du classement, à égalité de point avec son bourreau du jour, qui pointe au 2e rang grâce à sa différence de buts. Lors d'un match où rien n'a été en sa faveur et où sa défense était aux abonnés absents, Liverpool, où Divock Origi est resté sur le banc, était mené 4-1 à la pause avec un triplé de Ollie Watkins. Même Jürgen Klopp en a ri sur la touche après le 6e but de Jack Grealish (6-2, 66e), le troisième inscrit par le club de Birmingham sur une frappe déviée par un défenseur des Reds.

Privé dans les cages de son gardien brésilien Alisson, blessé, et de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, atteint du Covid-19, Liverpool a vécu un cauchemar en attaque, malgré le doublé de Mohamed Salah (33e, 60e). Liverpool n'avait plus encaissé 7 buts en championnat depuis une défaite sur le même score contre Tottenham en 1963 et, jamais, un champion anglais sortant n'avait pris 7 buts depuis un 7-1 encaissé par Arsenal à Sunderland en 1953.

Ce match intervient après une autre rencontre complètement folle qui avait vu Manchester United perdre 6-1 à Old Trafford contre Tottenham, après avoir mené 1-0 au but de deux minutes de jeu.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.