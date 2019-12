Liverpool s'active déjà et recrute l'une des pépites de Salzbourg

Takumi Minamino quitte le RB Salzbourg pour Liverpool. L'international japonais de 24 ans s'est engagé jusqu'en juin 2024 à Anfield Road. C'est le premier transfert hivernal des Reds, qui ont déboursé 8,54 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Minamino, qui rejoindra Liverpool à partir du 1er janvier, a inscrit 9 buts et délivré 11 assists en 22 matches joués cette saison avec Salzbourg. Il a affronté Liverpool en Ligue des champions et marqué un but à Anfield, où les Autrichiens se sont inclinés 4-3. Il a également marqué deux fois contre Genk, que Salzbourg a battu 6-2 en 1-4 en phase de poules de la C1.

"Un des mes objectifs était de jouer en Premier League. Je pensais que si ma carrière de footballeur avançait bien, un jour je pourrais jouer en Premier League. Mais je n'aurais jamais cru que je pourrais jouer dans cette équipe. C'est un rêve de devenir un joueur de Liverpool", déclare Takumi Minamino sur le site de son futur club.

International japonais depuis 2015, Minanimo a marqué 11 fois en 22 rencontres en sélection.