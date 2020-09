Luis Suarez aurait triché à son test d'italien pour signer à la Juventus: "La note lui a été attribuée avant même l'examen", selon le parquet

L'attaquant international uruguayen Luis Suarez est soupçonné d'avoir triché, avec la complicité de ses enseignants, pour passer la semaine dernière un examen d'italien, indique mardi un communiqué du parquet de Pérouse (Ombrie, centre), qui a ouvert une enquête.



Ce diplôme d'italien était une première étape pour obtenir un passeport italien, document indispensable avant un éventuel transfert de la star du FC Barcelone vers la Juventus Turin, une opération abandonnée depuis.



"L'enquête a démontré que les sujets abordés lors de l'examen ont été convenus auparavant avec le candidat et que la note lui a été attribuée avant même l'examen", précise le parquet.



Le procureur de ce parquet, Raffaele Cantone, ancien chef de l'Autorité nationale italienne anti-corruption, menait depuis février dernier une enquête pour diverses irrégularités contre les dirigeants de l'Université pour les étrangers et aurait découvert le pot-aux-roses concernant Suarez grâce à des écoutes ordonnées bien plus tôt.



"Mais qu'est-ce-que tu crois, qu'on va le recaler? Aujourd'hui j'ai la dernière leçon (avec Suarez, NDLR) et je dois la préparer car il ne parle pratiquement pas un mot" d'italien, raconte à un interlocuteur Stefania Spina, une des personnes visées par l'enquête, selon des documents du parquet cités par les médias.



Interrogée par son interlocuteur sur le niveau que Suarez "devrait obtenir" en italien, Mme Spina répond: "il ne devrait pas, il doit, il l'aura, car avec un salaire de 10 millions (d'euros, NDLR) par saison, tu ne peux pas lui faire rater" son examen, "même s'il ne sait pas conjuguer les verbes et parle à l'infinitif", selon la même source.



Obtenir un passeport italien aurait permis à Suarez de ne pas occuper une place de joueur extracommunautaire au sein de l'effectif de la Juventus, facilitant ainsi l'opération. L'attaquant uruguayen (33 ans), arrivé au Barça en 2014, est sur le départ du club catalan après la nomination d'un nouvel entraîneur, le Néerlandais Ronald Koeman, qui a dit ne pas compter sur lui pour la saison 2020-2021.