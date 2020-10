Luis Suarez charge le Barça: "Ce que je vivais m'a fait pleurer"

Pour Luis Suarez, son départ du FC Barcelone a été une pilule difficile à avaler. Après le match de qualification pour le Mondial 2022 remporté par l'Uruguay contre le Chili (2-1), dans lequel il a ouvert le score, l'attaquant de l'Atlético Madrid a admis qu'il avait versé des larmes.



"Il y a eu des jours où j'ai pleuré à cause de la situation que je traversais", a déclaré l'avant-centre de 33 ans.

"Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis six ans. Il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club voulait changer de cycle. Mais la manière n'était pas bonne et ça dérangeait aussi Leo (ndlr: Messi). Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours jusqu'à mes débuts ont été difficiles, ce que je vivais m'a fait pleurer. Je n’ai pas très bien pris les messages du club signifiant qu’ils voulaient changer d’ère. J'ai été mis de côté et j'ai dû m'entraîner seul. Ma femme était la seule à me voir la tête baissée."

Suarez, qui semblait se diriger vers la Juventus durant le dernier mercato, a donc finalement atterri à l'Atlético Madrid, où il a signé un contrat de deux ans. Il a pour rappel immédiatement marqué à deux reprises lors de ses débuts en Liga contre Grenade.