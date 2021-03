Lukaku révèle le secret de sa forme étincelante cette saison avec l'Inter Milan (vidéo)

Romelu Lukaku a accordé une interview dans laquelle il révèle avoir changé son alimentation depuis son arrivée en Serie A. Le Diable Rouge a confié que c'était la clé de sa forme étincelante cette saison.

Auteur de quatre buts et trois assists en quatre matchs de championnat, le Diable Rouge Romelu Lukaku a été élu Joueur du mois de février par la ligue italienne de football.

Dans une interview accordé à la chaîne Youtube de l'Inter Milan, il a révélé qu'il avait changé son alimentation depuis son arrivée en Serie A et a confié que c'était la clé de sa forme étincelante cette saison. "Depuis que je suis ici, nous avons fait une analyse de mon corps et beaucoup de choses ont changé", a-t-il expliqué. "Je mange beaucoup de salade, du poisson, ce qui a un excellent effet sur moi. Je prends également certaines molécules comme la carnitine et un complément de vitamines... Mon régime se compose de salade pour le déjeuner. De beaucoup de poitrine de poulet ou de nouilles shirataki. Pour les glucides, j'adore les patates douces et le riz noir. Alors que je ne mange pas beaucoup de pâtes".

Pour le Belge de 27 ans, la récupération est d'autant plus importante. "La réhydratation est très importante, tout comme le sommeil, surtout au fil des années. A la fin des rencontres, je mange beaucoup de glucides. Et je mets également beaucoup de glace sur mes muscles. Le but est de suivre une alimentation correcte, de découvrir et de se poser des questions sur ce qui peut vous faire du bien".

A tel point que le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne s'est jamais senti aussi fort. "Je ne varie pas beaucoup mon alimentation car nous jouons très souvent et nous devons être fort physiquement. Nous courons tellement sur le terrain. Depuis que j'ai ce style de vie, j'ai des meilleures sensations. Je me sens plus réactif et plus rapide. Chaque pays a sa propre façon de manger. Personnellement, j'ai toujours été un joueur explosif. Mais l'Italie m'a amené à un autre niveau. Je ne me suis jamais senti aussi fort. J'ai atteint un nouveau palier physique et mental".

Pour enfin décrocher un titre de champion à l'étranger? Au classement, l'Inter compte 62 points et six longueurs d'avance sur l'AC Milan (56). Suivent la Juventus (52), l'AS Rome (50) et l'Atalanta (49). Et ce, alors qu'il ne reste que 12 journées de championnat.