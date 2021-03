Jason Denayer marque et participe à la promenade de santé de Lyon en Coupe de France (vidéo)

Lyon s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football en battant 5-2 Sochaux (D2). Monté au jeu à la 68e minute, Jason Denayer a marqué dix minutes plus tard le but du 4-2 pour Lyon, son deuxième but de la saison.



Benlamri (8e), Cornet (10e) et Cherki (45e et 87e) ont inscrit les autres buts de l'OL. L'Ivoirien Chris Bedia (41e et 56e), ex-Charleroi et Zulte Waregem, a fait trembler les filets pour Sochaux. Baptiste Guillaume a manqué un penalty en tout début de rencontre (5e) pour Valenciennes (D2), qui s'est incliné 0-4 face à Metz. Centonze (7e) et Ambrose (34e), Vagner (61e) et Sarr (89e) ont marqué pour Metz, où Aaron Leya Iseka est monté à la 77e minute. Guillaume a été remplacé à la 42e minute.