Magnifique: tout le stade de Liverpool applaudit et rend hommage à Cristiano Ronaldo après le décès de son fils (vidéos)

Liverpool recevait Manchester United mardi soir en match décalé de la 30e journée de championnat.

Une rencontre à laquelle n'a pas participé Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait annoncé la veille qu'un de ses deux jumeaux qui venait de naître est décédé à la naissance.

La nouvelle a soulevé une vague de soutien inédite à travers toute la planète sport. Des clubs et des sportifs de tous bords ont affiché leur soutien envers la famille Ronaldo.

Hier soir, pendant le match qui opposait Liverpool à Manchester United, les supporters des Reds ont rendu eux-aussi hommage au joueur et à sa famille. A la 7e minute du match, toutes les personnes présentes dans le stade ont applaudi et entamé le célèbre chant du club 'You Never Walk Alone'. Un geste d'autant plus fort lorsque l'on sait la rivalité historique entre les deux clubs.

Après la rencontre, le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a désigné l'hommage à Cristiano et sa famille comme son moment fort du match. "Je suis sûr que si vous demandez à n'importe qui son moment du match, même s'il était très important et qu'il s'agissait d'un excellent résultat, a été ma 7e minute. Tout le stade a fait preuve d'une grande classe. Tout le monde savait depuis hier [pour le décès du fils de Cristiano]. (...) Il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le football. Evidemment nous compatissons vraiment avec Cristiano et sa famille."