Malgré un but de Tielemans, Leicester passe une soirée cauchemardesque face à West Ham

Leicester City, avec Youri Tielemans titulaire et buteur, a sombré lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Foxes se sont inclinés 4-1 devant West Ham. Auteur d'un doublé, Michail Antonio est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Hammers en Premier League avec 48 réalisations.

Pablo Fornals a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu d'une subtile reprise en un temps croisée (1-0, 26e). Le match a définitivement basculé à la 40e minute quand Ayoze Perez s'est vu brandir une carte rouge pour une faute jugée dangereuse (40e). Au retour des vestiaires, l'Algérien Said Benrahma a doublé l'avance des siens (2-0, 56e). Pourtant peu à son avantage, Leicester y a cru pendant quelques minutes après le but de Tielemans, au terme d'une phase confuse (2-1, 70e). Mais Antonio, icône du club, a marqué ses 47e et 48e roses en Premier League aux 80e et 84e minutes pour devenir le meilleur buteur de son club en Premier League et permettre aux siens de signer une nouvelle victoire. West Ham, déjà vainqueur 2-4 à Newcastle lors de la première journée, pointe en tête du championnat, à égalité avec Chelsea, Liverpool, Brighton et Tottenham.