L'entraîneur de Manchester City donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

Touché aux adducteurs fin janvier, Kevin De Bruyne sera sans doute absent pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions à Mönchengladbach mercredi 24 février.

Cependant, son entraîneur Pep Guardiola a donné des bonnes nouvelles concernant le Diable Rouge. "Kevin se porte bien", a-t-il confié en conférence de presse. "Il s'entraîne déjà à nouveau. Pas encore avec l'équipe, mais individuellement. Je ne peux pas encore dire quand il reviendra. Nous évaluons son évolution jour après jour, il se sent très bien pour le moment, c'est le plus important. Nous verrons ce que le médecin et lui-même diront".

Depuis le début de la saison, De Bruyne avait déjà délivré 15 passes décisives et inscrit trois buts en 23 matches toutes compétitions confondues.