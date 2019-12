Manchester City: Guardiola fait une annonce importante pour son avenir

Pep Guardiola se verrait bien rester une cinquième saison à Manchester City lui qui n'est jamais resté plus de quatre ans d'affilée dans le même club.

Le technicien espagnol, 48 ans, a en tous les cas assuré se sentir "incroyablement bien" à City et être ouvert à une prolongation de son contrat qui court actuellement jusqu'en 2021.

"Le niveau a beaucoup augmenté et les attentes sont de plus en plus élevées", a expliqué le Catalan lors d'un point presse lundi à Manchester où il est arrivé en 2016. "L'objectif est de rester à ce niveau pour le reste, tout ne dépend pas que de moi".

Guardiola a eu Barcelone en mains de 2008 à 2012, puis le Bayern durant trois saisons. Avec City, il a conquis deux fois le titre de champion d'Angleterre, deux Coupes de la League et deux fois la Community Shield ainsi qu'une Coupe d'Angleterre.